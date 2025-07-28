中美貿易談判關鍵期 美國會兩黨參議員將提出涉疆涉台新法案

據路透社報道，美國國會兩黨參議員本周將提出多項針對中國的法案，這幾份法案聚焦中國對少數族裔、持不同政見者和台灣的處理方式，強調安全與人權問題。目前美國總統川普正專注於與北京的貿易談判。

據報導，這三項法案由民主黨和共和黨議員共同發起，這在兩黨分歧嚴重的華盛頓較為罕見。

儘管川普推動與全球第二大經濟體達成經濟協議的努力在國會，尤其在共和黨內得到廣泛支持，但一些對華強硬派擔心美國政府正在弱化安全問題的重要性。

德國馬歇爾基金會亞洲問題專家葛萊伊（Bonnie Glaser）表示：「川普總統似乎確實渴望與中國達成某種協議，而他對華態度與其團隊部分成員以及國會的態度之間正在出現分歧，而國會總體上對華立場相當強硬。」

儘管許多議員支持川普重新平衡雙邊貿易關系的努力，但對華強硬路線的渴望是兩黨在國會長期分裂中為數不多的真正共識之一。

「面對中國及其在世界各地的侵略行徑，美國不能軟弱。」俄勒岡州民主黨人傑夫·默克利（Jeff Merkley）說道。他是這三項法案的主要發起人。

「無論誰入主白宮，美國的自由和人權價值觀都必須始終處於清晰且有原則的願景的核心，並指導我們在全球舞台上的領導地位。」默克利在一份聲明中表示。

白宮官員表示，川普在推進其貿易議程並與中國國家主席習近平保持良好私人關係的同時，仍將全力致力於亞太安全問題。

貿易與安全

三件法案中一件由德克薩斯州共和黨人約翰·科寧（John Cornyn）共同發起的法案，將禁止被認為參與強制遣返中國維吾爾族成員的現任或前任中國政府官員入境美國。

人權組織指責中國在新疆地區廣泛侵犯維吾爾族人權，這一穆斯林少數民族約有一千萬人。北京否認所有指控。

另一項由猶他州共和黨人約翰·柯蒂斯（John Curtis）共同發起的法案旨在支持台灣應對中國日益增強的壓力。該法案將支持與台灣保持正式外交關係的拉丁美洲和加勒比地區國家，並將採取其他措施深化與台北的協調。

中國聲稱對這個民主自治的島嶼擁有主權，且從未放棄以武力統一台灣。近年來，北京對台軍事與政治壓力不斷升級。

第三項法案由阿拉斯加州共和黨人丹·沙利文（Dan Sullivan）共同發起，旨在打擊「跨國鎮壓」，即外國政府越境恐嚇、騷擾或傷害異見人士、記者或活動人士的行為。

面對川普提出的8月12日的最後期限，中美兩國高級經濟官員於周一在斯德哥爾摩會面，試圖解決雙方長期存在的爭端，希望將休戰期延長三個月，並避免關稅大幅上調。

「川普關心的是為美國貿易打開海外市場，這是他始終關注的重點。但這往往會與許多國家安全目標發生衝突。」哈德遜研究所美中關係專家邁克爾·索博利克（Michael Sobolik）說。

民主黨人與部分共和黨人對本月輝達（Nvidia）宣布恢復向中國銷售H20人工智能晶片表示擔憂，此前該公司CEO黃仁勳與川普會面。此舉推翻了4月份出台的AI晶片出口限制，該限制旨在阻止最先進的AI晶片流入中國。

（路透社）

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