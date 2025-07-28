擔心打亂美中談判與川習會 彭博社：川普政府討論是否讓賴總統過境

彭博社28日引述幾名知情人士報導，美國川普政府正討論是否允許賴清德總統下周按計畫過境美國，憂心此事可能打亂美國與中國大陸的貿易談判，以及川普與中國國家主席習近平的潛在峰會。

彭博社7月稍早報導，賴總統正計畫8月4日過境紐約，同月14日停留德州達拉斯，期間將訪問巴拉圭、瓜地馬拉和貝里斯等友邦。知情人士說，台灣官員直到上周稍晚仍未能獲得美方對此行開綠燈，使賴總統出訪的計畫陷入混亂。

知情人士稱，美方對允許賴總統此行猶豫不決，引起若干美台官員不安，這些官員擔心川普尋求會晤習近平之際，可能對中國做過多讓步。

白宮和美國國務院尚未回覆彭博社在例行辦公時間外提出的置評請求。我總統府發言人李問說，任何此類說法純屬猜測，是基於不正確的資訊；府方會在所有安排確認後宣布相關計畫。

美國過去就曾推遲這類行程，不過也可能提出替代時間表和中途停留地點。一名知情人士說，賴總統去年過境夏威夷和關島的計畫，就曾因拜登政府要求等到美國總統大選後再成行，而延後幾個月。

賴總統出訪計畫正值微妙外交時刻，美國財政部長貝森特和中國國務院副總理何立峰28日起率團在瑞典斯德哥爾摩舉行貿易談判，雙方預期將延長5月達成的貿易休兵，這將有助為日後「川習會」鋪路。

彭博社說，川普對賴總統過境美國出現任何猶豫，都會助長擔憂，即華府對台立場可能成為貿易戰的一枚籌碼。另外，台灣貿易官員正與美方談判，希望達成協議以避免遭美國課徵32%的關稅，使不確定性進一步加劇。

報導也說，美國領袖有時會利用過境請求來表達對台灣政策的不滿，最明顯的例子是2006年，美國時任總統布希否決當時總統陳水扁過境紐約或舊金山請求，被視為陳水扁與華府的關係遭受重擊，因為其一連串傾向台獨的政策恐激怒北京，也引發布希政府不滿。