艾普斯坦案餘波未平 美議員：共和黨期中選舉不妙

兩位美國國會議員今天說，性犯罪富豪艾普斯坦所引發的軒然大波，可能會損害公眾對川普政府的信任，並讓共和黨在2026年期中選舉保住國會控制權的希望落空。

共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）與民主黨籍眾議員肯納（Ro Khanna）希望眾議院就他們所提的跨黨派提案進行表決，議案內容要求政府全面公開艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案。

兩位國會議員表示，由於政府缺乏透明度，讓社會大眾愈來愈覺得富豪和權貴逍遙在司法體系之外。

強硬保守派的肯塔基州眾議員馬西接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）專訪時表示：「這將對共和黨期中選舉選情造成傷害。若我們不追究富豪和權貴的責任，選民將會變得冷漠。」

儘管根據美國的政治週期，傳統上期中選舉會對現任總統所屬政黨不利，但共和黨希望在明年11月期中選舉，能擴大在國會的多數席位。共和黨目前在眾院擁有219比212的優勢，當中有4席空缺，在參院則有53比47的多數席位。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今晚報導，川普對其政府處理艾普斯坦事件所引發的風波感到越來越沮喪。

肯納表示，司法部長邦迪（Pam Bondi）先前曾暗示存在艾普斯坦客戶名單，後來又改口說沒有，這一反覆行為引發「信任危機」，造成川普基本盤「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營要求司法部長下台的呼聲高漲。

來自加州選區的肯納告訴「會晤新聞界」節目說：「這關乎民眾對政府的信任…關乎成為促進透明度改革的推手。」