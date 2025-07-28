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美商務部長：川普喜愛TikTok 但得歸美國所有

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天表示，總統川普喜愛TikTok，但這款由中國公司擁有、約1.7億美國人使用的短影音應用程式（App），必須轉為美國所有。

「紐約郵報」（New York Post）報導，盧特尼克接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）主持人布瑞姆（Shannon Bream）訪問時表示：「總統真的很喜歡TikTok，他一次又一次強調這一點，因為你知道，TikTok是與年輕人溝通的好方法。」

「但說實話，你不能讓中國人擁有1億支美國手機安裝的App，這絕對不行，所以它必須轉為美國所有，必須採用美國技術和美國演算法。我知道如果TikTok能轉到美國人手上，總統是樂見其成的。」

盧特尼克先前警告，如果中國不批准TikTok交易案，TikTok就必須停止在美國營運。

TikTok母公司字節跳動（ByteDance）必須在9月17日之前出售TikTok在美國的資產，否則將面臨封殺。

上個月，川普將字節跳動出售TikTok美國資產的最後期限延長90天至9月17日。儘管2024年一項法律規定，如果TikTok在美國沒有取得重大進展，必須在2025年1月19日之前出售或關閉，川普仍做出延期的決定。

盧特尼克說：「中國可以擁有一小部分，或者目前的所有者字節跳動可以保留一小部分。但基本上，美國人將掌握控制權、擁有這項技術，並將控制演算法。」

「如果交易獲中方批准，那就會達成。如果他們不批准，那TikTok就會被封殺，這些決定很快就會做出。」

美國 TikTok 盧特尼克

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