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美半導體調查將出爐 何謂232調查重點一次看

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國4月以國安名義發起232晶片產業調查，商務部長盧特尼克今天宣布兩週內將公布調查結果。所謂232調查，是賦予美國總統以國家安全為由，對進口商品祭出關稅等貿易限制。

按經濟部國際貿易署的說明，所謂232調查，是依據1962年貿易擴張法第232條規定（Section 232 of theTrade Expansion Act of 1962），調查特定進口品是否影響美國國家安全。

232調查由美國商務部工業暨安全局（BIS）執行，若調查認定進口產品構成國安威脅，美國總統具有對相關產品進口採取調整措施的裁量權，包括提高關稅、設定配額或採取其他非貿易舉措。

華爾街日報指出，簡單來說232條款允許美國總統以國家安全為由，對進口商品施加貿易限制。近年來232條款被用於為輸美鋼鋁課關稅提供正當性。

商務部長需在程序啟動後270天內向總統提交報告，評估某項進口商品「進口數量或當前情況是否已構成威脅國家安全」，調查程序還須通知國防部長。

紐約時報指出，根據232措施祭出的關稅，目的在強化美國國內對重要產品的生產能力，確保國家在戰時或供應短缺時無須仰賴外國工廠。

跨國法律與商務諮詢機構偉凱法律事務所（White &Case）指出，川普政府似乎正採「雙軌關稅策略」。

一是依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），對來自多數國家的大部分產品課基準關稅/對等關稅，目的顯是藉由對方希望免除關稅作為談判籌碼，換取更有利的市場准入條件。二是依據貿易擴張法第232條，針對川普政府視為具戰略意義產業的進口品加徵關稅。

值得注意的是，這兩種關稅並不會重疊計算。凡被納入232條款課稅的產品，將免於再被課基準關稅/對等關稅。

自1月20日就任以來，川普已擴大對銷美鋼鋁的232條關稅，並重啟第一任內對進口乘用車、輕型卡車及特定汽車零件的232調查。目前進行中的232調查涵蓋的進口品包含：銅與銅製品、木材與木製品、半導體及半導體製造設備、藥品與原料、加工後的重要礦物與下游產品、卡車與卡車零件、商用飛機與噴射發動機及零件。

在7月中旬，川普政府宣布對無人機與多晶矽（polysilicon,製造半導體和太陽能電池關鍵物料）啟動232調查，則是最新的相關舉措。

美國 川普 半導體

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