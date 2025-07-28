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泰柬今在吉隆坡舉行和談 北京將派代表參加

聯合報／ 大陸中心／即時報導
泰國和柬埔寨邊境軍事衝突已造成上百人傷亡，逾10萬民眾被迫疏散至安全區域。圖為7月26日柬埔寨奧多棉吉省一處邊境撤離人員安置場所景象。（新華社）
泰國和柬埔寨邊境軍事衝突已造成上百人傷亡，逾10萬民眾被迫疏散至安全區域。圖為7月26日柬埔寨奧多棉吉省一處邊境撤離人員安置場所景象。（新華社）

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據柬埔寨中文媒體《柬中時報》報導，柬埔寨總理洪瑪內透露，他將於28日在馬來西亞吉隆坡與泰國代理總理普譚舉行和談。此次和談由馬來西亞主辦、美國協辦，並有中國派代表參與。

大陸外交部則表示，中方將秉持公道公允立場，為推動停火止戰發揮建設性作用。

洪瑪內27日晚間在社交媒體發文表示，此次柬泰邊境衝突停火和談，旨在落實兩國領導人前一日就「立即停火」所達成的初步共識。該共識是在美國總統川普提出的倡議基礎上形成的。

「我感謝馬來西亞首相安華提出倡議，促成此次會議的召開。」洪瑪內表示。

大陸外交部27日深夜也以發言人名義就柬泰邊境衝突發布新聞稿稱，柬埔寨和泰國是搬不走的鄰居，也都是中國的友好鄰邦。堅持睦鄰互信、妥善管控分歧，符合柬泰雙方根本和長遠利益，有利於地區和平與穩定。

新聞稿表示，中方對衝突造成柬、泰兩國民眾傷亡深感痛心，並表示誠摯慰問。希望雙方從兩國人民的共同利益出發，秉持以和為貴、與鄰為善的精神，保持冷靜克制，盡快停火止戰，通過對話協商和平解決分歧，早日恢復邊境地區和平穩定。

大陸外交部並表示，柬、泰都是東協重要成員。連日來，東協方面積極推動柬泰停火，中方對此表示讚賞，歡迎一切有利於緩局降溫的努力。中方將秉持公道公允立場，繼續同柬、泰保持密切溝通，積極勸和促談，為推動停火止戰發揮建設性作用。

衝突 外交部 馬來西亞

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