川普屢批評鮑爾！專家估聯準會「不理施壓」 將再度暫緩降息

儘管美國總統川普不斷加強施壓，外界普遍預期聯邦準備理事會（Fed）官員在即將召開的決策會議中，會再次暫緩調降利率。

法新社報導，由於川普（Donald Trump）的關稅政策反覆無常，加上關稅對通膨的影響具有滯後效應，聯準會官員希望先看到今年夏天的經濟數據，再評估物價所受影響。

聯準會訂於本月29日至30日召開會議，考量調整利率的同時，也尋求在控制通膨與確保健全就業市場之間取得平衡。

但聯準會依賴數據的做法惹惱了川普，這位共和黨籍總統屢次批評聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）未進一步採取降息措施。

不過經濟學家預期，聯準會在決策會議上可能會忽視這樣的政治壓力。

英國經濟研究機構「牛津經濟公司」（Oxford Economics）首席美國經濟學家史威特（Ryan Sweet）表示：「我們現在才剛開始看到關稅對通膨造成影響的證據。」

史威特告訴法新社：「我們在7月和8月（也）會看到這類證據，我們認為這讓聯準會有理由維持觀望。」