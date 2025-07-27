美密西根州沃爾瑪持刀攻擊釀11傷 警方稱為隨機攻擊
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美國中西部密西根州一家連鎖折扣賣場沃爾瑪（Walmart）今天發生持刀傷人事件，造成至少11人受傷。警方表示，這似乎是一起隨機攻擊。
法新社報導，大特拉維斯郡（Grand Traverse County）警長謝伊（Michael Shea）在記者會上表示，嫌疑人已經被捕。
謝伊談到特拉維斯市（Traverse City）這起攻擊事件時說：「根據我們目前掌握的資訊，這似乎是隨機行為。」
謝伊說：「受害者並非預謀犯案。」還說這名密西根州居民嫌疑人顯然是單獨犯案。
芒森醫療中心（Munson Medical Center）在聲明中說，有6名受害者情況危急，5名傷勢嚴重。
當地媒體引述警方消息報導，3名受害者正在接受手術，受害者包括6名男性和5名女性。
密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）表示，已就這一「可怕的消息」和執法部門聯繫。
目擊者馬特爾（Julia Martell）告訴「紐約時報」（The New York Times），她聽到尖叫聲，看到一名男子持刀跑過賣場的藥局區。
30歲的馬特爾還目睹3人被刀刺傷，「到處都是血」。
謝伊表示，這起持刀傷人事件最初發生在賣場收銀台附近。他提及這起暴力事件說，「這在我們這個地區很罕見」。
特拉維斯市位在密西根州第一大城底特律西北約410公里處，由於鄰近密西根湖（Lake Michigan）在內的五大湖（Great Lakes），成為熱門旅遊景點。
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