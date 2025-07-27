川普對等關稅倒數5天！這國原本被看好 現爆出「談判一團亂」
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美國總統川普的對等關稅8月1日即將上路，台灣、南韓等多國積極與美方談判，希望避免高關稅造成嚴重衝擊。南華早報26日引述三名知情人士報導，原本被看好與白宮敲定協議的印度，如今恐怕難以趕上最後期限，其中一名人士更形容，現在美印談判「一團糟」。
華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）美印政策研究主任羅素（Rick Rossow）指出，「儘管印度貿易部長語氣樂觀，但在8月1日前達成協議幾乎不可能。談判初期進展似乎相當快速，但收尾階段永遠是最艱難的。」
印度首席談判代表亞格拉沃（Rajesh Agrawal）上周曾赴華府進行第五輪談判，但7月14日至17日協商結束後未發布任何公告。未來幾周預計不會再有談判。印度代表團預計8月中旬重返華府，這已遠遠超過原本預定公布初步協議的時程。
羅素指出，農產品和乳製品是「印方難以退讓的紅線」，牽涉高度敏感的政治邊界。
印度堅決反對擴大美農產品市場准入，憂心將衝擊對莫迪政府至關重要的農民支持基盤，該產業關係到全國約42%人口生計。此外，印度基於宗教與文化因素，對乳製品進口設有嚴格限制。
羅素認為，「最佳結果可能是讓美方商品進入印度市場，同時針對印度農民較不重視的農產品爭取有限但實質的准入機會。」
紐約智庫亞洲社會南亞計畫主任阿邁爾（Farwa Aamer）表示，印度希望取得「比其他亞洲國家更具競爭力的關稅稅率，甚至接近日本水準」。東京已將美方威脅徵收的關稅從25%降至15%。
印度目前尚未收到關稅通知信，根據4月2日解放日公布稅率，美國將在8月1日對印度輸美商品開徵26%關稅。
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