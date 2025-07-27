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美密西根州沃爾瑪商店爆持刀攻擊 至少11傷

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
密西根州1間沃爾瑪門市26日發生揮刀砍人事件，警方已逮捕嫌疑人。 美聯社
密西根州1間沃爾瑪門市26日發生揮刀砍人事件，警方已逮捕嫌疑人。 美聯社

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美國密西根州警方表示，1間連鎖折扣賣場沃爾瑪（Walmart）門市今天發生揮刀砍人事件，至少11人受傷，警方已逮捕嫌疑人。

綜合法新社和美聯社報導，密西根州警方表示，當局正在調查特拉維斯市（Traverse City）沃爾瑪門市發生的「多起持刀傷人事件」。

芒森醫療中心（Munson Medical Center）在社群媒體發表聲明說，「我們可以證實，有11名傷者正在接受治療」，並補充說會「視情況提供最新資訊」。

密西根州警方補充說：「嫌疑人已遭拘留，目前所知細節有限。」警方呼籲民眾在調查期間避開事發地點。

特拉維斯市位在密西根州第一大城底特律（Detroit）西北約410公里處，由於鄰近密西根湖（Lake Michigan）在內的五大湖（Great Lakes），成為熱門旅遊景點。

密西根州1間沃爾瑪門市26日發生揮刀砍人事件，至少11人受傷。 美聯社
密西根州1間沃爾瑪門市26日發生揮刀砍人事件，至少11人受傷。 美聯社

密西根州1間沃爾瑪門市26日發生揮刀砍人事件，至少11人受傷，警方已逮捕嫌疑人。 美聯社
密西根州1間沃爾瑪門市26日發生揮刀砍人事件，至少11人受傷，警方已逮捕嫌疑人。 美聯社

沃爾瑪 底特律 社群媒體

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