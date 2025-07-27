美密西根州沃爾瑪商店爆持刀攻擊 至少11傷
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
美國密西根州警方表示，1間連鎖折扣賣場沃爾瑪（Walmart）門市今天發生揮刀砍人事件，至少11人受傷，警方已逮捕嫌疑人。
綜合法新社和美聯社報導，密西根州警方表示，當局正在調查特拉維斯市（Traverse City）沃爾瑪門市發生的「多起持刀傷人事件」。
芒森醫療中心（Munson Medical Center）在社群媒體發表聲明說，「我們可以證實，有11名傷者正在接受治療」，並補充說會「視情況提供最新資訊」。
密西根州警方補充說：「嫌疑人已遭拘留，目前所知細節有限。」警方呼籲民眾在調查期間避開事發地點。
特拉維斯市位在密西根州第一大城底特律（Detroit）西北約410公里處，由於鄰近密西根湖（Lake Michigan）在內的五大湖（Great Lakes），成為熱門旅遊景點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言