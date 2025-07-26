DOGE打造AI工具 要削減50%的聯邦法規

據《華盛頓郵報》取得的文件與4名熟悉該計畫的政府官員說法，美國政府效率部（DOGE）正利用一種新人工智慧（AI）工具削減聯邦法規，目標是在美國總統川普就職一周年之前取消華府一半的監管規定。

據華郵取得一份日期為7月1日，說明DOGE計畫的PPT檔，這款名為「DOGE AI鬆綁管制工具」的工具，目的在於分析大約20萬條聯邦法規，確定那些法規因法律已不再有相關要求而可將其取消。

該簡報估計，大約有10萬條法規值得削減，還指出該工具將透過減少要求、削減聯邦預算及釋出不明確的「外部投資」，為美國節省數萬億美元。

簡報還顯示，該工具在兩周不到的時間就已幫助美國住房與城市發展部（HUD）刪除100多個「管理條款」，並在消費者金融保護局（CFPB）撰寫「100%的放鬆管制」。3名HUD的員工與華郵取得的文件也證實，該機構近日使用一款AI工具審查數百，甚至超過數千條法規內容，並建議修改或刪除。

2名熟悉DOGE工作的聯邦官員透露，該工具是經由馬斯克DOGE項目而進入政府的工程師所研發。

保守派長期以來認為，聯邦政府頒布太多限制經濟成長，損害私部門的法規，而許多自由派則強調，聯邦法規是基於保護環境與確保食品安全等理由才會存在。

白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）在電子郵件中表示，「我們正探索一切方案，以實現總統鬆綁政府管制的目標。目前還未有任何計畫獲批准或開綠燈」，並警告相關工作「還在早期階段並正與白宮協商以創新的方式進行」。

他補充道，「制定這些計畫的DOGE專家是業內最優秀、最聰明的人才。其正著手進行前所未見的政府系統與經營轉型，好提高效率」。

DOGE的一名前成員也在簡訊中說，團隊竭盡全力地提出法律與技術解決方案，以在川普任內盡可能廢除法規。

華郵表示，川普政府正計畫利用AI實現快速、大規模的法規鬆綁，這進一步擴大各政府部門引入AI，但目前仍不清楚一項未經驗證的新科技在分析通常有所根據的聯邦法規時，是否會出錯。