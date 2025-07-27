美飛彈防禦計畫啟動 金穹採購額衝1,510億美元

美國政府啟動「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦計畫的採購程序，預計將斥資上看1,510億美元，這將為許多新創公司和國防承包商開啟機會之窗。

「金穹」是美國史上規模最大也最具野心的防禦計畫。美國飛彈防禦局（MDA）25日表示，近日內將徵求企業提案參與打造這項「先進、多領域防禦系統」，使能偵測並攔截透過導彈、超音速和巡弋飛彈對各飛航階段造成的威脅。

按「可擴展國土創新企業分層防禦」（SHIELD）計畫，美國政府希望在十年內簽訂總值1,510億美元合約，涵蓋研發、網路安全和武器的設計與組裝等範疇。換言之，無論是航太與國防科技新創公司，或傳統的國防承包商，都可能受惠。

多家企業已迫不及待。科技與諮詢公司Horacio Rozanski執行長漢米爾頓說，該公司可能在金穹計畫「扮演多種角色」，並將參與採購過程。

國防承包商L3Harris本周宣布擴建製造設施，為金穹計畫提供服務。航太與國防集團諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）、RTX和洛克希德馬丁，也紛紛表示與美國政府合作意願。

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