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比川普更不討喜？ 美民調：民主黨支持率創35年新低

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
最新民調顯示，美國民主黨支持率創下35年來最低。路透
最新民調顯示，美國民主黨支持率創下35年來最低。路透

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台灣民意基金會本月中旬公布民調，顯示民進黨支持率蟬聯第一，達到36.5%，國民黨和民眾黨支持率相加仍比民進黨低3.5個百分點。在太平洋另一邊的美國，根據最新民調，目前在野的民主黨支持率創下35年來最低，選民認為共和黨處理大多數議題的方式都優於民主黨。

華爾街日報最新民調顯示，對民主黨反感的選民比率達到63%，比對民主黨有好感的選民（33%）高30個百分點，寫下1990年有紀錄以來最高。相較之下，對美國總統川普反感的選民比率，比有好感的選民高7個百分點，對共和黨反感的選民比率比有好感選民高11個百分點。

民主黨一直希望選民反對川普的聲浪，將強到足以讓該黨在明年期中選舉奪回眾議院多數地位。這份民調顯示，民主黨尚未跨出落實這項計畫需要的第一步，即說服選民民主黨能做得比共和黨好。

不認同川普應對通膨方式的選民比率，比認同的選民高11個百分點，但信任共和黨應對通膨方式的選民比率，仍比信任民主黨的選民高出10個百分點。不認同川普處理關稅事宜方式的選民比率，也比認同的選民高17個百分點，但共和黨在這項議題的信任度仍比民主黨高7個百分點。

民調 川普 美國 民主黨 共和黨 華爾街日報

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