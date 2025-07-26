嫌權力不夠集中？川普有望藉日資圓主權基金夢 主導戰略投資

美國總統川普長期以來希望成立美國主權財富基金，讓他能在關鍵產業上自由大舉投資。如今，日本有望協助他實現相當接近這個概念的構想。

美日上周達成貿易協議，日本同意在美國能源、半導體製造與造船業等多個戰略性產業，投入總額5,500億美元的項目。白宮表示，川普將擁有資金分配的最終決定權，而美方將保留任何投資的九成獲利。

一名川普政府官員表示，政府考慮將此安排為由日本出資的主權財富基金。

一名政府官員舉例說明日本資金可能的運用方式：美方可出資興建一座半導體設施，例如為英特爾而建，然後將廠房出租給該公司，並保留九成租金收益。另一種可能是，美方買下一座礦場，並安排如力拓（Rio Tinto）等企業負責營運。

儘管這項基金能否成形仍是個大問號，若付諸實現，將賦予美國總統前所未有的權力，可主導資金流向其所青睞的項目，對特定產業可能帶來深遠影響，也將使美國政府與全球最大規模的投資機構展開競爭。