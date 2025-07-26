美俄管控核武條約2026年初到期 川普盼維持限制
美國總統川普今天說，他希望維持2010年「新戰略武器裁減條約」（New START）對美國和俄羅斯設下的戰略核武部署限制；這項條約將於明年2月5日到期。
路透社報導，川普在離開白宮前往蘇格蘭之前對記者說：「那不是你會希望到期的協議。我們已經開始處理這件事。」
這是川普自重返白宮以來首度表達希望維持這項條約對戰略核武部署的限制。
川普說：「一旦取消核武限制，問題就大了。」
「新戰略武器裁減條約」是全球最大核武強權之間僅存的核武裁減協議，內容將俄羅斯與美國部署的戰略核彈頭數量限制在不超過1550枚，安裝在700個洲際彈道飛彈等運載系統上。
美國前總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2021年將條約延長5年，但內文規定不能再延長。川普第一次執政時反對延長，還主張簽署一項包括中國在內的新條約，但中國拒絕這項提議。
川普一向主張管控核武。他今年2月說，希望能與蒲亭、中國國家主席習近平會談，討論限制各自的核武庫。
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