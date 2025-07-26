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美法官重申全國禁令有效 阻川普限制出生公民權

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國麻薩諸塞州波士頓的聯邦地區法院法官索羅金（Leo Sorokin）今天裁決，他今年2月發布的全國性禁令持續有效；這項禁令阻止美國總統川普以行政命令限制出生公民權。

路透社報導，索羅金在書面裁決中表示，對於提出訴訟的民主黨領導的各州聯盟，他先前發布的全國性禁令是提供全面救濟的唯一途徑。川普政府引用最高法院今年6月做出的裁決，主張限縮禁令範圍更為合理，但索羅金駁回此一論點。

最高法院於6月27日就川普的出生公民權命令一案做出裁決，限制法官發布所謂「全面」禁令的能力，避免讓單一地區法院法官阻擋適用於全國的聯邦政策；最高法院也指示下級法院重新考慮其禁令的適用範圍。

但最高法院的裁決包含例外情況，仍有可能允許地區法院再次於全國範圍阻擋川普的政策。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）在聲明中表示：「一些法院誤解（美國憲法第14修正案的）目的和文本…我們期待在上訴中證明我們才正確。」

民主黨籍的紐澤西州檢察長普雷特金（MatthewPlatkin）在聲明中表示，各州對索羅金的裁決感到興奮。

普雷特金說：「在美國出生的嬰兒是美國人，就像我國歷史上其他任何時候一樣。總統不能大筆一揮就改變這項法律規則。」

美國 川普 最高法院

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