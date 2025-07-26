川普和性犯罪富豪艾普斯坦曾交好 AI假影像瘋傳

研究人員今天表示，社群媒體充斥人工智慧（AI）生成的假照片和影片，企圖顯示美國總統川普和性犯罪富豪艾普斯坦與未成年少女交際的假影像在網路上瘋傳。

法新社報導，川普和金融家艾普斯坦（JeffreyEpstein）曾有長達15年的交情，兩人過去經常被拍攝到一起出現，後來艾普斯坦因性販運指控身敗名裂，2019年候審期間在獄中身亡。而今川普試圖和他劃清界線，卻遇上「深偽」（deepfake）合成影像瘋傳的情況。

例如，一段廣為流傳的AI生成影片似乎顯示川普和艾普斯坦色迷迷地看著一群年輕女孩跳舞，背景音樂是英國樂團「莎黛」（Sade）歌曲Is it a Crime。

至少還有兩張假照片似乎顯示兩人與未成年少女坐在沙發上。另一張照片據稱顯示川普與一名少女在艾普斯坦的私人島嶼上跳舞，附有說明寫道「拍這張照片時，川普已經50多歲。什麼樣的男人會做出這種事？」

假消息監管機構「新聞守門人」（NewsGuard）保守估計，至少有7張這類AI生成照片和1段影片在社群媒體平台上累計點閱率超過720萬次。

新聞守門人說，他們利用Hive和IdentifAI等多種檢測工具以確定內容是經由AI工具偽造，而且實際點閱率很可能遠高於他們針對高互動貼文的人工統計結果。

川普曾與艾普斯坦關係密切，經常被拍到一同出席派對，後來在2004年因一筆房地產交易鬧翻。

不過新聞守門人表示，目前似乎沒有已知的真實照片證明兩人與未成年少女在一起，或川普造訪艾普斯坦位於加勒比海的私人島嶼。