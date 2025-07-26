空中驚魂！美客機閃避相撞急降百公尺 乘客經歷「10秒自由落體」

美國西南航空一架班機25日從加州伯班克（Burbank, CA）起飛數分鐘後，為了閃避出現在同一空域內的霍克獵手（Hawker Hunter）式單座噴射機，緊急下降約145公尺，造成2名空服員受傷，乘客驚慌失措。

ABC新聞與NBC新聞引述官員、機上乘客及飛航追蹤數據報導，這起事件發生在當天上午11時左右。西南航空1496號班機（WN1496）從洛杉磯郡好萊塢伯班克機場起飛約6分鐘後，突然從約4299公尺下降至4152公尺。

美國聯邦航空總署（FAA）表示：「西南航空1496號班機當時收到機上警報，顯示附近有另一架飛機進入洛杉磯飛航路線交通控制中心所管理的空域。」

當西南航空班機開始下降時，該架霍克獵手噴射機的飛行高度約為4466公尺，兩架飛機最近距離約7.82公里。西南航空事後發表聲明指出，機上兩次警報要求該航班「進行爬升與下降」以避免碰撞。

The good news is your 737 got an automated alert, your crew did what they were supposed to do and so your aircraft didn't get dangerously close to the other (a Hawker Hunter jet fighter registered to a defense contractor). pic.twitter.com/Ge7WwOifWu — John Wiseman (@lemonodor) 2025年7月25日

多名乘客表示，這起事件讓他們驚恐不已，其中一名乘客甚至以為飛機即將墜毀。喜劇演員杜爾（Jimmy Dore）在「X」發文表示，「機師不得不猛烈俯衝，以避免在伯班克機場上空發生空中相撞。我和很多人都被拋離座位，撞到天花板，一名空服員需要接受醫療協助。」

另一位乘客烏拉瑟維茲（Steve Ulasewicz）接受採訪時表示，事件發生在起飛約8分鐘後，乘客感覺到「大約2秒的劇烈下降」。

烏拉瑟維茲說，他當時以為只是亂流，但大約3秒後，「飛機進入自由落體狀態」，持續約為8到10秒，「人們在尖叫，場面一片混亂，大家都以為飛機要墜毀了。」

西南航空在聲明中表示，該航班隨後照常飛往拉斯維加斯並安全降落，沒有發生其他意外，「乘客並未立即通報有受傷情況，但有2名空服員正接受治療。」公司同時表示正與FAA合作，持續了解事件情況。拉斯維加斯哈利・里德國際機場發言人則說，醫療人員在登機門待命，其中一名傷者已送醫。