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蓋洛普民調：川普支持度跌破4成 創第二任最低

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普總統出發前往蘇格蘭，向民眾揮手致意。（路透）
美國總統川普總統出發前往蘇格蘭，向民眾揮手致意。（路透）

民調機構蓋洛普（Gallup）24日公布民調，指美國總統川普的支持度滑落至37％，是川普第二任總統任期以來的最低點，其中又以中間選民流失最多；川普支持度下跌最多的議題，包括俄烏戰爭、對外貿易和聯邦預算等。

川普日前上任滿半年，蓋洛普公布川普7月的支持度民調，川普的支持度從6月的40%下滑至本月的37%，自一月以來，共下滑10個百分點；民調指出，這是川普上任以來最低的民調結果，但尚未跌破川普第一任期尾聲的最低支持度34%。

該民調指出，共和黨的支持者普遍維持對川普的愛戴，其中高達89%的民眾表態支持川普；民主黨的支持者則維持對川普的不滿，僅有2%的民眾表示支持川普。

民調表示，川普的中間選民流失最多，從年初有46%的中間選民支持川普，截至7月只剩下29%的中間選民仍認可川普執政。

在各大議題中，以聯邦預算的政策最讓民眾感到失望，從3月43%的支持度下滑至7月的29%；其次為俄烏戰爭的處理方式，從3月41%的支持度下滑至7月的33%。

另外，民眾也對川普在處理對外貿易的議題上表達失望，從2月42%的支持度下滑至7月的36%。

民眾普遍最滿意的則聚焦在川普處理伊朗問題和外國事務的部分，分別有42%和41%的民眾表示認可。

蓋洛普7月份民調調查時間為7月7日至21日。

蓋洛普指出，川普第二季的民調支持度平均為40%，低於二戰後歷屆當選第二任的美國總統，不過略高於川普第一任期同期的支持度（39%）。

川普 民調

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