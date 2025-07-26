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美再傳校園槍擊 新墨西哥大學1死1傷犯嫌在逃

中央社／ 洛杉磯25日綜合外電報導
美國新墨西哥大學（University of New Mexico）主校區的學生宿舍25日上午發生槍擊案，造成1死1傷。事件發生後，家屬在校區內相擁安慰。 美聯社
美國新墨西哥大學（University of New Mexico）主校區的學生宿舍25日上午發生槍擊案，造成1死1傷。事件發生後，家屬在校區內相擁安慰。 美聯社

美國新墨西哥大學（University of New Mexico）在官網發布消息稱，今天上午在學生宿舍發生槍擊，1死1傷。校方出於謹慎，已關閉位於阿爾伯克基（Albuquerque）的主校區。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據校方消息，在逃犯嫌持有武器，可能仍在校園內。官員們呼籲主校區內的師生就地避難，其他人則避免前往當地。

CNN分析，本案是美國今年以來至少第33起校園槍擊，其中14起發生在K-12（幼稚園至高中）校園，另有19起發生在大學校院。

新墨西哥大學校警於當地時間25日凌晨3時許獲報，得知位於主校區的Casas del Rio學生住宿中心發生槍擊案。

校方表示，警方趕抵現場後發現兩人中彈，其中一人身亡，另一人受傷但無生命危險。

新墨西哥州警方正對這起槍擊案展開調查。

槍擊 美國 校園

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