川普喊沒必要開除鮑爾 仍開口催Fed降息

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國總統川普24日在Fed主席鮑爾接待下，親自視察Fed總部大樓翻修現場，他表示沒必要開除鮑爾的Fed主席職務，立場似乎放軟，轉向敦促Fed降息。

川普因Fed翻修計畫超支造訪Fed，殊不尋常，因為美國總統通常不會在意僅相當於財政部一周標售公債金額的超支金額，川普也是1937年來第四位造訪Fed總部的現任美國總統。

他與鮑爾視察工地時，重申他和鮑爾「沒有緊張」，並暗示翻修計畫的問題還不夠合理到要開除鮑爾，「這會是個大動作，但我認為沒必要」。

不過川普仍聲稱，Fed兩棟建築翻修成本超過31億美元，鮑爾回應「我從沒聽說這個數字」，川普拿給鮑爾一張紙、表示上面列出最新推估成本的細節，鮑爾看過後回應，裡面加入了五年前已完工的另一棟建築成本。

川普被問到，若他的建築計畫經理人預算超支會怎麼做時，回答「我會炒了他們」，接著川普碰了碰鮑爾手臂，鮑爾以笑聲回應。川普說，他不是針對個人，「只是想看看Fed翻修完工」。他結束視察時，被問到鮑爾說些什麼能讓川普停止批評，直言「嗯，我希望他降息」。

川普稍晚在社群媒體發文語氣也轉趨緩和，表示與鮑爾同行是「莫大榮幸」，「工程尚需時日，若當初沒動工反而比較好，但既成事實就盼儘快完工。成本超支確實可觀，但所幸我們國家經濟強勁，幾乎負擔得起任何開支－包括這棟建築」。

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