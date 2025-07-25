會錯意？鮑爾說美國表現強勁 川普竟解讀成Fed要降息
美國總統川普25日表示，與美國聯準會（Fed）主席鮑爾前一天的會談氣氛愉快，他感覺鮑爾可能已準備好降息。
川普24日罕見造訪Fed以視察兩座建築物正在進行的翻修工程，並與鮑爾會面。川普說：「我們的會談氣氛很愉快…我認為我們就利率展開的交流成效很好。鮑爾向我表示…目前美國表現很棒，十分強勁。我理解的意思是，我認為他將開始建議降息。」
外界普遍預期Fed下周將維持基準利率再4.25%至4.5%，鮑爾曾表示，Fed調整利率前應等待其他數據出爐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言