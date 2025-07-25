會錯意？鮑爾說美國表現強勁 川普竟解讀成Fed要降息

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普（左）24日視察Fed建築物翻修工程，Fed主席鮑爾（右）陪同在側。路透
美國總統川普（左）24日視察Fed建築物翻修工程，Fed主席鮑爾（右）陪同在側。路透

美國總統川普25日表示，與美國聯準會（Fed）主席鮑爾前一天的會談氣氛愉快，他感覺鮑爾可能已準備好降息。

川普24日罕見造訪Fed以視察兩座建築物正在進行的翻修工程，並與鮑爾會面。川普說：「我們的會談氣氛很愉快…我認為我們就利率展開的交流成效很好。鮑爾向我表示…目前美國表現很棒，十分強勁。我理解的意思是，我認為他將開始建議降息。」

外界普遍預期Fed下周將維持基準利率再4.25%至4.5%，鮑爾曾表示，Fed調整利率前應等待其他數據出爐。

Fed 鮑爾 美國

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