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美歐貿易協議不妙？川普一句話澆冷水 再點名「這國家」也難談攏

Fed大樓修繕費超支怪鮑爾？川普提高關稅才是重大禍首

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普24日視察聯準會（Fed）大樓工地，想藉機抨擊Fed主席鮑爾（右）督導大樓修繕無方，以致裝修費超支，不料提出的數據錯誤，遭鮑爾當面反駁。路透
美國總統川普24日視察聯準會（Fed）大樓工地，想藉機抨擊Fed主席鮑爾（右）督導大樓修繕無方，以致裝修費超支，不料提出的數據錯誤，遭鮑爾當面反駁。路透

美國總統川普為卯足火力抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾督導大樓修繕無方，以致裝修費超支，24日特別親自視察工地，想當面給鮑爾難堪，不料攻擊力道最後不了了之。Fed幕僚甚至批評，Fed大樓翻修費之所以超出預算，其實要怪川普自己。

眾所周知，川普一直不滿鮑爾領導的Fed遲遲不降利率，在頻頻辱罵鮑爾未果，且最高法院明令不得以「政策歧見」解除其職後，最近集中炮火攻擊Fed修繕費用超支。觀察家認為，此舉用意可能是加緊施壓，逼鮑爾自己離職；甚至以失職或違法亂紀（例如做假帳或未遵照首都地區營建規定）的「正當理由」，開除鮑爾。

川普本想以戲劇化方式，在鮑爾的地盤給他一記重擊。不料工地視察一圈後，不僅批鮑的用詞遠不如原先那般嚴厲，舉出兩棟大樓修繕費31億美元還被鮑爾當場糾正（應是25億美元，但川普把五年前完工的另一棟成本也算入）。川普只好改變話題。

對川普而言，這是相當糗的一幕。這位美國總統習慣世界各國領袖向他低頭示好，習慣閣員拍他馬屁，沒想到這個屢次被他罵遲鈍、笨蛋的高階官員，竟在電視攝影鏡頭前當眾反駁他，還指正他所言不實。

而且，紐約時報引述Fed幕僚說法報導，Fed大樓翻修費之所以超支，川普難辭其咎--要怪他提高關稅、限制移民的政策，導致建材成本和工資上揚。

Fed官網貼文解釋修繕費為何超出預算，一大因素是建材、設備和工資相關費用高於預期。幕僚說，與總承包商簽的合約並未採用「固定價格」，而整體工程約有80個項目，隨著修繕進度逐一發包競標，隨著川普祭出一連串關稅，建築材料和工資相關成本節節上漲，才導致成本遠超出2018年和2019年的預估值。目前這項修繕工程約比預算多出7億美元。

2018年，川普第一任時，宣布對進口鋼和鋁分別加徵25%和10%關稅，成品不在其列。今年2月，川普宣布對鋼、鋁及其衍生品（成品）課徵25%關稅，並解除所有豁免特例；6月又把鋼鋁關稅加倍至50%。川普本月還揚言，也將對進口銅重課50%關稅。

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