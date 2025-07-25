馬杜洛：美國准雪佛龍恢復在委內瑞拉營運

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天表示，石油巨頭雪佛龍公司（Chevron）獲美國批准恢復在委內瑞拉生產石油，重新取得5月遭到撤銷的執照。

法新社報導，馬杜洛接受南方電視台（Telesur）採訪時表示：「雪佛龍公司已接獲通知，取得准予繼續其委內瑞拉業務的許可。」

不過，華府或雪佛龍公司都沒有立即證實這項消息。

美國總統川普第一任期實施制裁後，前總統拜登2022年讓美國石油公司得以恢復在委內瑞拉產油。不過川普重返白宮後，今年2月宣布將撤銷雪佛龍公司在委內瑞拉的營運許可。

雪佛龍的執照已於5月到期。該公司表示，為符合新一輪制裁規定，已停止在委內瑞拉的開採業務。

據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，雪佛龍公司將依據一項新協議恢復營運。

委內瑞拉與美國關係緊張多年。馬杜洛2019年就任新一屆總統，國際社會普遍認為使他連任的選舉結果存在舞弊，美國也拒絕認可。

川普政府隨後對委內瑞拉實施經濟制裁與石油禁運。儘管如此，雙方仍保有溝通管道。

根據一項協議，委內瑞拉上週釋放10名美國籍囚犯，252名遭美國驅逐到薩爾瓦多監獄關押的委內瑞拉人則獲遣送回國。