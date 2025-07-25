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哥大同意支付近60億元 與川普政府達成和解

中央社／ 紐約24日綜合外電報導
美國哥倫比亞大學代理校長今天宣布，哥大已與美國總統川普政府達成和解，同意支付逾2億美元（約新台幣59億元），以解決聯邦機構的多項調查，並恢復多數遭凍結的聯邦資金。 美聯社
美國哥倫比亞大學代理校長今天宣布，哥大已與美國總統川普政府達成和解，同意支付逾2億美元（約新台幣59億元），以解決聯邦機構的多項調查，並恢復多數遭凍結的聯邦資金。 美聯社

美國哥倫比亞大學代理校長今天宣布，哥大已與美國總統川普政府達成和解，同意支付逾2億美元（約新台幣59億元），以解決聯邦機構的多項調查，並恢復多數遭凍結的聯邦資金。

路透社報導，去年美國多所大學爆發挺巴勒斯坦的學生抗議活動，美國總統川普今年1月重返白宮以來，陸續對這些大學祭出施壓措施，包含削減研究資金、展開調查、撤銷國際學生簽證等。

哥倫比亞大學（Columbia University）代理校長希普曼（Claire Shipman）透過聲明表示，這項協議將使哥大能以更清晰且專注的態度持續前行，重新聚焦於教學、研究與公共服務工作。她也強調，協議中校方並未承認違反保障種族平等的民權法案。

3月時，川普政府指責哥大在去年反以色列抗議事件中處理不當，對猶太人及以色列群體所受的反猶言論與騷擾反應不足，將刪減4億美元（約新台幣118億元）聯邦資金作為懲罰。

哥大表示，校方同意支付2100萬美元（約新台幣6.2億元），就美國平等就業機會委員會（EEOC）對哥大的調查達成和解，並強調與川普政府達成的協議保留了校方聘僱教職員、招生和學術決策方面的自主權與控制權。

教育部長麥馬洪（Linda McMahon）表示，哥大同意對嚴重影響校園運作的違規學生進行處分、對教務會議進行結構改革、對中東研究課程引入更多元的觀點、消除招聘與招生中的種族偏好，並終止「多元、公平及包容」（DEI）相關計畫。

協議要求哥大指派1位管理員監督這項為期3年的協議，並由教務長負責中東與其他計畫的人員聘用及其他事宜，以及安排1名學生代表協助處理反猶議題。

希普曼表示，這項協議恢復哥大取得130億美元（約新台幣3826億）聯邦基金的管道，也解凍4億美元聯邦基金補助。

希普曼還說，哥大若選擇與川普政府對簿公堂，或許能贏得一時的官司訴訟，但長遠來看，將失去聯邦資金與數以千計國際學生的簽證地位。

美國 川普 校園 國際學生 哥倫比亞

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