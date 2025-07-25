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趁父不注意！美國1歲女嬰遭叔叔從3樓垃圾槽「扔下」墜落

聯合新聞網／ 綜合報導
美國紐約發生一起1歲女嬰遭人從3樓扔入大樓垃圾槽事件。示意圖，非當事嬰兒。圖／ingimage
美國紐約發生一起1歲女嬰遭人從3樓扔入大樓垃圾槽事件。示意圖，非當事嬰兒。圖／ingimage

美國紐約市近日發生一起駭人事件，一名1歲女嬰竟遭叔叔從3樓扔入大樓垃圾槽。幸好父母及時發現並成功將孩子救出，女嬰僅受輕傷。警方已逮捕39歲嫌犯，並釐清其精神狀況是否為事發主因。

根據「PIX11 News」報導，案件發生於紐約市Park Hill社區。39歲男子韓德森（Aaron Henderson）涉嫌在其哥哥短暫離開廁所時，將年僅1歲的姪女從3樓扔入大樓垃圾槽。孩子父親發現女兒失蹤，向弟弟追問後才得知真相，夫妻倆立刻奔下樓，在垃圾槽中聽見哭聲，驚險救出女嬰。

警方表示，女嬰臉部與身體出現擦傷，但無生命危險。目前韓德森已被依攻擊、非法侵入與危害兒童福利等罪名起訴。家屬透露，嫌犯患有自閉症，過去並無暴力行為，警方正等待精神鑑定報告，以釐清事發原因。整起案件仍在進一步調查中。

美國的高樓住宅、公寓有些會設置垃圾槽，住戶丟垃圾時只需到該樓層的垃圾間將垃圾投入垃圾槽，垃圾會順著滑槽落至一樓垃圾集中區，方便載運清除垃圾。

美國 嬰兒 垃圾桶

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