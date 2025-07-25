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馬斯克進軍餐飲業...首間Tesla Diner開幕 有機械人提供爆米花

香港01／ 撰文：王海
2025年7月21日，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下業務繁多，近日又宣布進軍飲食業。他的特斯拉餐廳（Tesla Diner）在加州好萊塢盛大開業。特斯拉餐廳主打美式快餐，店內更設有電動車充電站和兩間擁有巨大屏幕的電影院。馬斯克表示，如果一切順利，他計劃「在世界各地的主要城市」開設分店。（X@Tesla）
2025年7月21日，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下業務繁多，近日又宣布進軍飲食業。他的特斯拉餐廳（Tesla Diner）在加州好萊塢盛大開業。特斯拉餐廳主打美式快餐，店內更設有電動車充電站和兩間擁有巨大屏幕的電影院。馬斯克表示，如果一切順利，他計劃「在世界各地的主要城市」開設分店。（X@Tesla）

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下業務繁多，近日又宣布進軍飲食業。他的特斯拉餐廳（Tesla Diner）7月21日（週一）在加州好萊塢盛大開業。特斯拉餐廳主打美式快餐，店內更設有電動車充電站和2間擁有巨大屏幕的電影院。馬斯克表示，如果一切順利，他計劃「在世界各地的主要城市」開設分店。

據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，馬斯克的特斯拉餐廳旗艦店21日（週一）在加州好萊塢開業，而馬斯克已開始放眼擴張計劃。

馬斯克在其社交帳戶上寫道：「如果我們的復古未來主義餐廳取得成功，而我相信它一定會成功，特斯拉將在世界各大城市開設這樣的餐廳，並在通往餐廳的長途路上設立超級充電站。」

據報導，這間特斯拉餐廳內擁有80個充電樁、2個擁有巨型屏幕的戲院和提供經典美式快餐十五。餐廳現時是每週7天，24小時不停營運。

報導指，顧客可以在兩個20公尺乘20公尺的屏幕上觀看電影，也可以在車內使用特斯拉餐廳應用程式觀看。餐廳內銷售特斯拉的所有商品，包括週邊商品，還有機器人Optimus為客人提供爆米花。

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文章授權轉載自《香港01》

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