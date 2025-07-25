委內瑞拉男子被送至薩爾瓦多 展開行動控訴美國

一名委內瑞拉男子被美國遣送至薩爾瓦多一座惡名昭彰的監獄，他今天為了這趟磨難，對美國總統川普政府展開提告的第一步。

法新社報導，27歲的藍吉爾（Neiyerver Adrian LeonRengel）是252名被川普高調大規模驅逐出境的委內瑞拉移民之一，他們被送往薩爾瓦多的反恐怖主義監禁中心（CECOT）。

美國政府聲稱他們與暴力幫派有關，但他們未經審判就被送往薩爾瓦多。

藍吉爾表示，他在監禁中心被關押的4個月期間遭到毆打與虐待，他已向美國國土安全部提出行政申訴，這是對聯邦政府採取法律行動的第一步。

藍吉爾要求賠償130萬美元，他上週在委內瑞拉與美國的換囚行動中被釋放，現居委內瑞拉。

民主捍衛者基金（DDF）與拉丁美洲公民聯盟（LULAC）代表藍吉爾提出申訴。

民主捍衛者基金今天表示：「聯邦政府員工疏忽且不當拘留並驅逐藍吉爾先生，無故且未經正當程序。」

民主捍衛者基金還提到：「藍吉爾先生…是聯邦法院命令政府不得驅逐或在過境途中遣返的委內瑞拉國民之一，但這項命令被忽視了。」

「相反地，他被轉送至薩爾瓦多一座以殘暴聞名、安全等級最高的巨大監獄，與外界斷絕聯繫，連家人也無法聯絡他。」