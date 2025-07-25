墨西哥總統：芬太尼流入美國減半 歸功緝毒行動

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，美國在美墨邊境查獲的芬太尼數量減少50%，要歸功於墨西哥政府的緝毒行動。

法新社報導，在美國總統川普施壓要求打擊芬太尼走私，否則將面臨高額關稅的情況下，自薛恩鮑姆去年10月上任以來，墨西哥陸續公布一系列重大毒品查獲成果。

薛恩鮑姆援引美國海關與邊境保護局（CBP）的數據指出，近幾個月來芬太尼查獲量與去年同期相比大約減少一半。

薛恩鮑姆在晨間記者會中說：「自我們去年10月上任以來，芬太尼查獲量下降了50%，這是連美國政府自家機構都承認的數據。」

她還說：「墨西哥查獲的芬太尼數量增加，現已不再流入美國。不只芬太尼，還包括甲基安非他命（俗稱冰毒）。」

薛恩鮑姆表示，在她執政期間已摧毀超過1000間甲基安非他命製毒工廠，對犯罪集團造成430億披索（約新台幣682億元）的經濟損失。

美國緝毒局（DEA）表示，墨西哥販毒集團是美國合成毒品危機的「核心」。

為因應川普加大施壓，薛恩鮑姆今年3月同意增派1萬名軍人前往美墨邊境，打擊毒品走私與非法移民問題。