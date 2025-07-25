美司法部訊問艾普斯坦性醜聞同夥 律師稱有問必答

美國司法部高層官員今天耗費數小時訊問前英國名媛麥克斯威爾，她因為協助性犯罪富豪艾普斯坦而入獄。美國總統川普試圖平息外界對他處理這起轟動案件的不滿聲浪。

法新社報導，麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的律師馬庫斯（David Markus）表示，麥克斯威爾在佛羅里達州塔拉哈西（Tallahassee）的法院與副司法部長布蘭希（Todd Blanche）會談一整天，期間她有問必答。

馬庫斯告訴媒體：「她並未援引任何特權，也未拒絕回答。她坦率誠實且盡力回答了所有問題。」

馬庫斯表示，他不會對與布蘭希會面的「實質內容」發表評論，也不會說明是否會有進一步討論。布蘭希曾擔任川普在封口費案件及兩起聯邦刑事案件中的私人律師。

現年63歲的麥克斯威爾因2021年被判定協助艾普斯坦（Jeffrey Epstein）誘拐未成年少女而遭判刑20年，目前正在服刑。艾普斯坦2019年在紐約監獄等待性販運案件審判期間身亡。

布蘭希本週稍早表示，若麥克斯威爾掌握「任何人對受害者犯下罪行的資訊」，聯邦調查局（FBI）與司法部都會聽取她的說法。

他說：「沒有人能凌駕於法律之上，任何線索都必須追查到底。」

現年79歲的川普曾是艾普斯坦的密友。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天報導，司法部審查所謂的「艾普斯坦檔案」時，發現川普的名字出現在數百個名字中，但沒有證據顯示他有任何不當行為。

川普上週對「華爾街日報」提出誹謗告訴，求償100億美元（約新台幣2958億元），原因是華爾街日報報導他曾於2003年祝賀艾普斯坦50歲生日時，寫了一封帶有性暗示的信。