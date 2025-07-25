川普否認想毀了馬斯克的公司 兩人關係又有轉折

美國總統川普否認他試圖摧毀昔日盟友馬斯克的商業帝國，以報復兩人因稅改法案而產生的爭端。

川普周四在社群媒體True Social上發文：「每個人都在說，我會取消伊隆（馬克斯）從美國政府獲得的大規模補貼，即使不是全部，至少也是其中一部分，以摧毀他的公司。才不是這樣！我希望伊隆，以及國內所有企業，都能蓬勃發展，事實上，前所未有的蓬勃發展！」

他補充說：「他們發展得愈好，美國就愈好，對我們所有人都有利。我們每天都在創紀錄，我希望繼續保持下法！」

特斯拉股價周四重挫8.6%，這是該公司公布營收大幅下滑，且馬斯克警告未來幾季會很艱難後的首個交易日。截至周四收盤，該股今年累計下跌約20%。但川普的「雪中送炭」似乎效果不大，特斯拉盤後股價僅微漲0.56%。

川普貼文標誌他們之間動盪關係的最新轉折，此前兩人矛盾激化，馬斯克對川普發起了一系列抨擊，並提出成立新政黨，川普則威脅要終止馬斯克的政府合約和補貼。兩人隨後均試圖修補關係，但對馬斯克的商業利益已造成不可逆轉的損害。

特斯拉周三發布財報指出，川普的大而美法案通過後電動車補貼可能遭取消，以及川普將關稅上調，是該公司汽車製造和能源業務面臨的兩大逆風因素。