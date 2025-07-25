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變回地產開發商！川普視察聯準會稱翻修成本失控 但無意撤鮑爾
美國總統川普24日罕見視察聯邦準備理事會（Fed）的華府總部，期間與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）為了翻修工程成本是否超支，當著媒體的面前展開罕見的交鋒。
CNBC報導，儘管川普日前曾拋出開除鮑爾這項史無前例、且具有法律爭議性的構想，外界也廣泛認他此行是向鮑爾施壓，要求降息或主動辭職的最新行動。然而，川普暗示，可能已打消相關念頭。川普在與鮑爾短暫爭執後向記者表示：「這麼做（開除鮑爾）是個大動作，我不認為有這個必要。」他補充說：「我相信他會做出正確的決定。」
根據報導，川普視察聯準會內部一處正在施工區域。該區正對兩座歷史建築進行進行規模龐大、耗時多年的翻修工程，近來也成為川普抨擊鮑爾的焦點之一。
川普抵達後不久，與鮑爾一同戴著白色安全帽巡視施工現場。當兩人走近在場的記者時，川普聲稱，翻修工程成本已超過31億美元（約台幣918.5億元）。鮑爾則回應：「我從來沒聽說過這個數字」。
鮑爾隨後指出，川普把一棟「五年前建成」的第三棟政府大樓的成本也算進去了。川普則回應：「所以我們會去看一看，看看這裡到底怎麼回事，這事還有得走。」當被問到鮑爾是否能說些什麼能讓他停止批評時，川普回答：「我希望他能降息，除此之外，還有什麼好說。」
不過，川普當天稍晚在真實社群上發文的語氣顯得更為和緩。他寫道，能與鮑爾等人一起視察聯準會大樓翻修施工現場是「莫大的榮幸」，並指「這項工程還有很長一段路要走，要是當初根本沒動工可能會好得多，但事已至此，希望能盡快完工。」
川普接著表示：「成本超支得很嚴重，不過從正面來看，我們國家表現非常好，幾乎什麼都負擔得起，就連這棟大樓的花費也沒問題！」。發文最後強調：「話說回來，我們還是趕快把這工程做完吧，更重要的是：把利率降下來！」
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