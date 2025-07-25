變回地產開發商！川普視察聯準會稱翻修成本失控 但無意撤鮑爾

美國總統川普24日罕見視察聯邦準備理事會（Fed）的華府總部，期間與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）為了翻修工程成本是否超支，當著媒體的面前展開罕見的交鋒。

CNBC報導，儘管川普日前曾拋出開除鮑爾這項史無前例、且具有法律爭議性的構想，外界也廣泛認他此行是向鮑爾施壓，要求降息或主動辭職的最新行動。然而，川普暗示，可能已打消相關念頭。川普在與鮑爾短暫爭執後向記者表示：「這麼做（開除鮑爾）是個大動作，我不認為有這個必要。」他補充說：「我相信他會做出正確的決定。」

根據報導，川普視察聯準會內部一處正在施工區域。該區正對兩座歷史建築進行進行規模龐大、耗時多年的翻修工程，近來也成為川普抨擊鮑爾的焦點之一。

川普抵達後不久，與鮑爾一同戴著白色安全帽巡視施工現場。當兩人走近在場的記者時，川普聲稱，翻修工程成本已超過31億美元（約台幣918.5億元）。鮑爾則回應：「我從來沒聽說過這個數字」。

鮑爾隨後指出，川普把一棟「五年前建成」的第三棟政府大樓的成本也算進去了。川普則回應：「所以我們會去看一看，看看這裡到底怎麼回事，這事還有得走。」當被問到鮑爾是否能說些什麼能讓他停止批評時，川普回答：「我希望他能降息，除此之外，還有什麼好說。」

Holy shit! Jerome Powell just showed more courage than the entire White House press corps combined. Trump, who NEVER gets any pushback from the press when he lies, just got publicly spanked by someone who is not taking any of his bullshit — Jerome Powell. pic.twitter.com/R542WXu92n — Bill Madden (@maddenifico) 2025年7月24日

不過，川普當天稍晚在真實社群上發文的語氣顯得更為和緩。他寫道，能與鮑爾等人一起視察聯準會大樓翻修施工現場是「莫大的榮幸」，並指「這項工程還有很長一段路要走，要是當初根本沒動工可能會好得多，但事已至此，希望能盡快完工。」

川普接著表示：「成本超支得很嚴重，不過從正面來看，我們國家表現非常好，幾乎什麼都負擔得起，就連這棟大樓的花費也沒問題！」。發文最後強調：「話說回來，我們還是趕快把這工程做完吧，更重要的是：把利率降下來！」