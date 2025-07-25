川普與鮑爾聯準會工地交鋒翻修費 暫擱開除威脅 重點施壓降息

美國總統川普與聯準會主席鮑爾周四在媒體面前，就川普指控聯準會總部大樓裝修費用超支一事公開交鋒。外界普遍視此為他向鮑爾施壓要求降息或辭去央行主席職務的最新篇章。

但川普也暗示不會解雇鮑爾，儘管他本月稍早曾提出這項史無前例且具法律爭議的想法。他向記者表示：「這會是個大動作，但我認為沒必要。」

川普到達聯準會後，與鮑爾兩人戴著白色安全帽共同巡視工地。兩人走近記者群時，川普聲稱兩棟聯準會建築的翻修成本已超過31億美元。鮑爾反駁說：「我從未聽說這個數字。」他指出川普將五年前已完工的另一棟政府建築成本計入其中。川普回應：「我們會再調查，工程還有很長的路要走。」

儘管兩人公開地你來我往，但川普堅稱他與鮑爾的交談並未劍拔弩張，還暗示大樓翻修成本超支可能不足以構成解雇鮑爾職務的充分理由。

不過，川普在記者提問，如果他自己的建築項目經理在預算上超支他會怎麼做時，川普直截了當回答：「一般來說，我會怎麼做？我會炒了他們。」鮑爾在川普碰了碰他胳膊時笑起來。

被問及鮑爾能否說些什麼讓川普停止批評時，川普直言：「我希望他降息。」

川普當天稍晚在Truth Social發文時語氣轉趨緩和，稱與鮑爾同行是「莫大榮幸」，並寫道：「工程尚需時日，若當初沒動工反而比較好，但既成事實就盼儘快完工。成本超支確實可觀，但所幸我們國家經濟強勁，幾乎負擔得起任何開支——包括這棟建築！」

美國總統參觀聯準會極為罕見，這也讓川普與鮑爾的衝突表面化。儘管川普

經常在社群媒體上抨擊鮑爾，還曾在5月一次白宮閉門會議上就利率問題向其施壓，但周四的行程讓他能在聯準會主席的領地上直接表達自己的擔憂。

川普此行距聯準會19位決策者召開為期兩天的利率制定會議不到一周時間，人們普遍預期他們將把維持指標利率在4.25%-4.50%不動。