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川普與聯準會主席因整修費用爭執 稱沒必要撤換他

中央社／ 華盛頓24日專電

美國總統川普今天罕見造訪聯邦準備理事會（Fed），視察整修工程。他和聯準會主席鮑爾在媒體鏡頭前因整修費用起爭執，場面一度尷尬；川普隨後受訪再次呼籲降息並說，沒必要撤換鮑爾，相信他會做出正確決定。

川普（Donald Trump）先前多次公開批評鮑爾（Jerome Powell）的領導能力，不僅稱鮑爾是「失敗者」，還指他在降息決策上「反應太慢」。川普造訪聯準會的時機正值他的政府加大力道批評鮑爾，指責他推動預算爆表的整修工程。

川普今天在鮑爾陪同下視察整修工程。視察開始前，兩人一同在媒體前接受訪問，川普說，看起來這項工程的費用從27億美元增至31億美元，此話引起在旁的鮑爾搖頭並反駁表示，從未聽過這個數字。

川普隨即從身上拿出一張文件，鮑爾接手看過之後直說，上面的數字加上了5年前就完工的建築物，場面一度尷尬。

視察結束後，川普向媒體表示，「我們的國家必須要降息…民眾幾乎不能買房，因為利率太高了」。

川普表示，他和鮑爾稍微談了有關利率的議題，是「富有成效的對話」，鮑爾確實有說，「國家的狀況非常好」。

媒體問及兩人對談氣氛如何，川普回應說，他認為「談得很好」，沒有任何緊張氣氛。

被問及不撤換鮑爾的原因，他說，「那會是大動作」，而且沒有必要，「我相信他會做出正確決定」。

財經媒體CNBC報導，現任美國總統親自造訪聯準會是罕見的情況，自1937年小羅斯福（Franklin D.Roosevelt）為該大樓揭幕以來，川普這次訪問僅是美國史上第4次有現任總統這麼做。

外電先前報導，聯準會官員在6月中旬投票決定，連續第4次政策會議維持基準貸款利率不變，鮑爾表示，無需急於調整利率。

鮑爾對降息採取謹慎態度，引發川普不滿並稱，目前的利率水準「至少」高了3個百分點。

鮑爾 川普 聯準會

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