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美商務部長：中國若不批准出售TikTok 美國將禁用

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
TikTok。 路透
TikTok。 路透

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天表示，如果中國不批准出售短影音應用程式（App）TikTok，TikTok就必須停止在美國營運。這款App約有1.7億美國人使用。

路透社報導，盧特尼克在CNBC新聞頻道上也說，美國必須掌控讓TikTok運作的演算法。

今年6月，川普將中國企業字節跳動出售TikTok美國資產的最後期限延長90天，至9月17日為止。那是他第3度延後對這款廣受歡迎App的禁令。

盧特尼克說：「中國可以擁有一小部分，或者目前的所有者字節跳動可以保留一小部分。但基本上，美國人將掌握控制權、擁有這項技術，並將控制演算法。」

「如果交易獲中方批准，那就會達成。如果他們不批准，那TikTok就會被封殺，這些決定很快就會做出。」

TikTok並未立刻置評。

美國 TikTok 盧特尼克

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