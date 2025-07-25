稱日本千億投資「簽約獎金」 川普：開放各國用錢換低關稅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美日達成貿易協議，日本承諾投資美國5500億美元，美國總統川普24日表示，日本基本上用錢買低的關稅利率，並表示，他也開放其他國家用錢換低關稅。

川普24日前往參觀美國聯邦準備理事會（Fed）總部，現場視察其裝修工程。

川普表示，美日之間的貿易談判並不簡單，指日方談判代表團曾中途離開談判，直接飛回日本；川普指出，美日雙方多次交涉，雙方交涉時間長達數月，才得到現在這個結果，

川普說，日本承諾投資5500億美元，其性質不是貸款，他稱之為「簽約獎金」（signing bonus）。

對於日本承諾投資美國，又承諾開放市場，川普說，美國才給予日本15%的關稅，否則美國原來擬課徵日本28%的關稅；川普說，日本基本上用錢買低的關稅稅率；川普說，他也開放其他國家用錢來換低關稅。

日本 川普 美國

延伸閱讀

再度呼籲聯準會主席降息 川普：相信他會做對的事情

美推AI行動計畫 台鏈利多 台達電、國巨等吃補

一周後揭曉！川普即將拍板「3大關稅決定」 形塑未來經濟

川普AI藍圖建議晶片地點認證 獲得國會2黨議員支持

相關新聞

繳2億美元罰款 哥大與川普政府和解

美國哥倫比亞大學廿三日發表聲明說，已與川普政府達成協議。川普政府指控哥大未能保護猶太學生不受騷擾，取消四億多美元聯邦經費...

稱日本千億投資「簽約獎金」 川普：開放各國用錢換低關稅

美日達成貿易協議，日本承諾投資美國5500億美元，美國總統川普24日表示，日本基本上用錢買低的關稅利率，並表示，他也開放...

再度呼籲聯準會主席降息 川普：相信他會做對的事情

美國總統川普24日再度表示，美國利率太高了，應該要降息，指美國經濟正蓬勃發展，利率是最後一個缺口；川普說，他相信聯準會主...

匹克球為何風靡全美？打造跨代友誼新生活圈

當Noelle Mandell從休士頓搬到紐奧良時，她如實形容自己「渴望社交」。於是她報名參加當地匹克球俱樂部 Exch...

川普再施壓 要看Fed翻修現場

川普預定親自造訪聯準會（Fed），視察翻修的施工現場，此時正值他的政府猛烈批評Fed整修大樓工程嚴重超支，而川普也頻繁地...

美國2024年生育率創新低 女性平均生不到1.6人

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天公布最新聯邦數據，顯示2024年美國的生育率已掉至歷史新低，平均每名女性生育子女數不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。