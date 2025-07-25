再度呼籲聯準會主席降息 川普：相信他會做對的事情

美國總統川普24日再度表示，美國利率太高了，應該要降息，指美國經濟正蓬勃發展，利率是最後一個缺口；川普說，他相信聯準會主席鮑爾會做正確的事情。

川普24日前往參觀美國聯邦準備理事會（Fed）總部，現場視察其裝修工程，陪同川普視察的有聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）、共和黨參議員史考特（Tim Scott）、共和黨參議員提利斯（Thom Tillis）、白宮管理及預算局（OMB）局長伏特（Russ Vought）、白宮副幕僚長布萊爾（James Blair）等人。

川普面對媒體時再度表示，美國必須降低利率，否則高利率導致房價太高，民眾很難買房；川普也說，年輕人沒辦法申請貸款買房，因為利率太高了。

川普說，美國目前沒有看到出現通膨問題，同時有很多資金流入、勞動市場也表現良好，美國應該有全世界最低的利率；川普說，美國的經濟正在蓬勃發展，利率是最後一個小缺口。

川普說，如果利率調降3個百分點，美國每年可以節省上兆美元；川普說，他有與鮑爾談話，指雙方有非常多產的對話；川普說，鮑爾也認為美國的經濟狀況非常好。

川普說，他認為兩人的會面非常順利，沒有很緊張的氣氛；川普也表示，他不會開除鮑爾，指那是非常大的動作，他也認為沒有開除鮑爾的必要，「我相信他（鮑爾）會做對的事情」；川普表示，雖然降息的時間點有點太晚，但他還是相信鮑爾會做出正確的決定。

鮑爾的任期將於明年任滿，川普說，他現在心中有2到3個適合的人選。

根據報導，白宮高層官員近期將矛頭對準聯準會華府辦公室耗資25億美元的裝修工程，意圖對鮑爾施壓。

川普24日在視察裝修工程前表示，工程費用預估可能超過31億美元；川普並在視察之後表示，他看到工程多處花費過高，也認為建地下室是拉高成本的原因之一；川普說，他希望能夠幫助聯準會完成裝修工作。