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繳2億美元罰款 哥大與川普政府和解

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
哥倫比亞大學23日與川普政府達成協議，繳交2億罰款，取回數億聯邦經費。圖為哥大校園。美聯社
哥倫比亞大學23日與川普政府達成協議，繳交2億罰款，取回數億聯邦經費。圖為哥大校園。美聯社

美國哥倫比亞大學廿三日發表聲明說，已與川普政府達成協議。川普政府指控哥大未能保護猶太學生不受騷擾，取消四億多美元聯邦經費，如今哥大同意繳交二億美元罰款，將在三年內分三次付清。

根據協議，哥大為了取回數億美元聯邦研究經費，承諾將遵守禁止在聘雇、招生過程以種族為考量的法律，也承諾將減少反猶太主義及校園抗爭。

哥大遭到調查的六項民權違規案件將透過協議和解，和解將由雙方同意的獨立監察人監督，監察人每隔半年向政府提交進度報告。

紐約時報指出，川普政府整肅精英大學的行動中，與哥大取得協議堪稱重大里程碑。哥大是遭到反猶太主義指控的大學裡，經協商之後與川普政府達成協議的第一例。

哈佛大學因聯邦經費遭刪而控告川普政府，目前正與川普政府協商如何取回經費。一般認為，哥大和解案將成為其他學校的參考指標。

根據協議，哥大被國家衛生研究院、衛生部取消的經費將得以恢復，其他被凍結的款項則恢復撥款。哥大如今也能與其他的學校公平競爭，爭取更多聯邦新計畫經費。

失去科學研究經費對學校來說是非常迫切的問題，攸關數十年研究結果，以及哥大能否留住優秀研究人才。

與白宮達成協議對哥大而言同樣有風險，這讓私立大學獨立自主底線受到挑戰，川普政府則可光明正大將研究經費做為武器，達到鎮壓校園抗議目的。

川普政府在三月七日以哥大未能妥善保護猶太學生等理由，宣布取消哥大共計四億美元研究經費與合約，哈佛大學、康乃爾大學、西北大學很快遇到相同狀況。

川普 哥倫比亞

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