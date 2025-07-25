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川普再施壓 要看Fed翻修現場
川普預定親自造訪聯準會（Fed），視察翻修的施工現場，此時正值他的政府猛烈批評Fed整修大樓工程嚴重超支，而川普也頻繁地抨擊Fed主席鮑爾不降息。路透指出，此次造訪被外界視為對Fed施壓的進一步升級。
白宮23日在公布美國總統的每日公開行程時，宣布了上述安排。行程表中簡單寫道：「總統造訪聯準會」，時間預定是華盛頓時間周四下午4時（台灣時間25日清晨4時），但未提供進一步細節，也沒有指出川普是否將會見鮑爾。
先前，川普的三位幕僚一直要求安排這次參訪，以親自視察聯準會總部大樓的整修工程。他們曾拒絕上周五晚間的參訪時段，當時和川普與參議員共進晚餐的行程重疊，但尚不清楚川普當時是否原本就計劃參加。
貝森特同日接受彭博電視訪問時表示，「不急於」確定鮑爾的繼任人選，候選人可能是理事或地區聯準銀行總裁，預期今年可能會降息一到兩次。
貝森特接受MSNBC訪問時，再次批評Fed決策者就川普加徵關稅可能對通膨構成威脅的解讀，認為他們的分析「有些偏差」。「到目前為止，我們看到製造商已自行消化了很多，我們也看到零售商這麼做」。
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