若與美談判破裂將採反制措施 歐盟擬對上千億美元商品課報復性關稅

歐盟執委會24日表示，已接近與美國達成協商過後的貿易協議，但也備妥備案，若談判破裂，將對價值930億歐元（1,090億美元）的美國貨物徵收報復性關稅。

這個由27個成員國代表所組成的執委會一再強調，首要目標是避免美國總統川普預計在8月1日實施的30%關稅。

一名歐盟發言人在回應記者提問時說：「我們聚焦於與美國找到協商過後的解決方案…我們相信這樣的結果近在咫尺。」

在談判進行的同時，執委會也推進報復措施的備案，將原本兩份分別價值210億歐元與720億歐元的擬議關稅清單合併為單一清單，並提交給歐盟成員國批准。歐盟消息人士表示，關稅稅率將最高達30%，以回應美方措施。

外交官透露，歐盟成員國已以壓倒性票數批准這些措施，執委會隨後也予以證實。一名歐盟官員指出，第一批反制措施將於8月7日生效，但對黃豆與杏仁的關稅將延至12月1日才實施；第二批措施將於9月7日與明年2月7日分兩階段生效。