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回敬川普 歐盟批准對美930億歐元商品課徵反制關稅

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
一艘貨櫃船14日停泊在美國加州的奧克蘭港，並使用起重機將船上貨櫃吊起。近期因關稅上調與貿易政策，導致該港營運與貨櫃進出量大受影響。歐新社
一艘貨櫃船14日停泊在美國加州的奧克蘭港，並使用起重機將船上貨櫃吊起。近期因關稅上調與貿易政策，導致該港營運與貨櫃進出量大受影響。歐新社

路透報導，歐盟外交官表示，歐盟成員國24日表決並批准對美國總額930億歐元商品課徵反制關稅，作為歐盟與華府若未能達成貿易協議時的反制措施。

歐盟執委會23日說，目前仍聚焦與華府達成協議，避免美國總統川普於8月1日對歐盟實施30%關稅。歐盟還說，談判同時將擬定可能的反制措施計畫，將兩份210億歐元與710歐元的報復性關稅清單合併並提交成員國批准。

路透指出，歐盟這項報復性關稅將於8月7日生效。儘管川普多次宣布關稅措施，歐盟迄今卻仍未採取任何反制。雖然歐盟曾在4月份批准首批反制方案，卻立即暫停好為談判騰出時間。

歐盟外交官稱，歐盟與美國似乎正朝達成貿易協議前進，該協議讓美國對歐洲進口商品課徵15%關稅，這與華府和東京達成的協議相同，但還等川普拍板。

路透表示，在可能的協議中，15%稅率適用於汽車、製藥等產業，且不會疊加在美國長期以來實施的略低於5%關稅上。

外交官也說，飛機、木材及部分藥品和農產品可能獲得關稅豁免；但華府似乎無意降低對鋼鐵課徵的50%高關稅。

關稅 川普 美國 歐盟

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