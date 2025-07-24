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腦中只有工作！黃仁勳全年無休 連電影看完都記不得情節

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
輝達執行長黃仁勳早已放棄工作與生活的平衡，全心投入工作。路透
輝達執行長黃仁勳早已放棄工作與生活的平衡，全心投入工作。路透

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達執行長黃仁勳可能是全世界最辛勤工作的高管了，從輝達以4.2兆美元的市值登上全球市值龍頭，即可見一斑。

不過帶領自家公司走向榮耀之路，意味著黃仁勳必須忽略工作與生活的平衡，事實上，當他醒著的每一刻，都奉獻給了工作。

黃仁勳在與Stripe公司執行長柯利森去年的訪談中提到：「我從睡醒就一路工作，直到就寢，我一周工作七天。」、「當我沒在工作，也在想公事...我看完電影卻對演了什麼完全沒印象，因為腦裡在想著工作。」

儘管這聽來格外辛苦，但在黃仁勳的領導下，輝達的股票成為眾人追捧的標的，股價在過去五年飆漲1,600%。當他工作時，不是只有回覆電郵或是開會，也包括擘劃公司願景。他說：「有時你會想像未來，老兄，若我們做這或做那。一切都在順利進行，你正在想像、你正在做著夢。」

黃仁勳的一大夢想是，全公司上下都積極運用AI，如此以來，公司不僅能提升至到更高的高度，也能賦予他與部屬更多彈性。他對柯利森說：「我想要把輝達變成一個巨大的AI」，「這會有多棒？到時候我就能取得工作與生活的平衡」。

除了黃仁勳外，輝達員工也時常在朝九晚五以外的時段加班。輝達的前員工說，當時公司期望員工一周七天都拼命工作，業務量常常累積到凌晨一、兩點才結束。尤其是工程部門，工時更是漫長。在會議上，由於壓力高漲，時常爆發激烈爭吵。

然而，隨著輝達快速成長、薪資待遇優渥，這些不具名的員工坦言，他們很難離開。

黃仁勳本人也承認，他並不是一個好相處的老闆。他去年接受「60分鐘」節目專訪時說，在輝達工作，不該期待會很輕鬆。他表示：「如果你想成就非凡，那本來就不會容易。」

追求成功的路上，工作與生活平衡往往被拋諸腦後。

為了讓事業快速擴張而犧牲生活品質，並非科技業獨有的現象。各產業的領袖都坦言，盡可能投入工作，往往能換來成果。

水果能量棒與零食公司That’s It Nutrition創辦人暨執行長勒文斯坦先前接受「財富」訪問時坦言，即便打造出市值數百萬美元的企業，工作與生活的平衡依舊是難以企及的奢侈。

勒文斯坦說：「即使我在度假，也是一整天待命，沒辦法完全真正抽離。」

連前美國總統歐巴馬都曾在播客節目「The Pivot」上表達類似心情：「如果你想在任何領域出類拔萃──運動、音樂、商業、政治──人生有些時總會失去平衡，只剩心無旁騖地投入工作。」

Scale AI億萬富豪共同創辦人高露西（Lucy Gao，音譯）則鼓勵Z世代，在挑選職涯時選一份不會讓你總想著要休假的工作。

她對「財星雜誌」說：「如果你覺得自己需要追求工作與生活的平衡，那或許你不在正確的位置上。」

AI 輝達 黃仁勳

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