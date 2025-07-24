美國2024年生育率創新低 女性平均生不到1.6人

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天公布最新聯邦數據，顯示2024年美國的生育率已掉至歷史新低，平均每名女性生育子女數不到1.6人。

美聯社報導，美國曾是少數生育率足以讓每一世代擁有足夠子女來替代自身人口的已開發國家之一，平均每名女性約生2.1個小孩。但近20年來愈來愈多女性延後或不生小孩，導致美國生育率逐年下滑。

根據世界銀行（World Bank）數據，這項新統計數字已和西歐國家生育率不相上下。

近期生育率下滑引發憂慮，川普政府已著手推出提升生育率的措施，包含發布行政命令，增加取得試管嬰兒的機會、降低相關費用，並支持「育嬰獎金」的構想，以鼓勵更多夫妻生育。

不過，科羅拉多大學波德分校（CU Boulder）生育及人口政策研究員羅特（Leslie Root）表示，無須擔憂生育率低的狀況。

羅特說：「我們將此視為生育持續延後過程的一部分。我們知道解美國人口仍在成長，自然增加仍為正數，也就是出生多於死亡。」

北卡羅來納大學（University of North Carolina）卡羅來納人口中心（Carolina Population Center）主任古佐（Karen Guzzo）則指出，大多數年齡層女性的生育率正逐漸下滑，且未來短時間內難有改善。

她表示，人們結婚年齡延後，也擔心自身是否有足夠經濟能力、健康保險及其他資源，讓孩子在穩定環境下成長。

他說：「在焦慮下生孩子並不是好時機，這是大多數年齡層生育率難以回升的原因。」