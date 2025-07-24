美俄亥俄州槍手埋伏死巷　開槍傷及3名警察

美國官員表示，俄亥俄州兩名警察今天把警車開到一處未開發的工業園區吃午餐時，一名埋伏在死巷內的持槍男子開槍傷及他們，另一名趕赴現場支援的警察也中彈身受重傷。

美聯社報導，羅雷恩市（Lorain）代理警察局長費林（Michael Failing）說，槍手「當場中槍並宣告死亡」。費林說，這名男子「身上帶有大量武器」。他不願透露進一步細節，並指出目前可取得的槍擊案資訊都屬於初步階段。羅雷恩市位於克里夫蘭（Cleveland）以西約40公里處。

附近的伊利里亞市（Elyria）警局正在調查事發經過，當地警察局長魏爾希（James Welsh）稍早向媒體表示，羅雷恩市警察遭一名男子伏擊，他使用威力強大的步槍，警方隨後也開火回擊。

魏爾希說，目前還不清楚犯嫌是否遭警方擊斃或是飲彈自盡。犯嫌是一名28歲的羅雷恩市男子，魏爾希或費林都沒有透露他的姓名。魏爾希說，這名男子據信是獨自犯案。

費林說，其中兩名警察身上有多處槍傷。根據俄亥俄州警察同業會（Ohio Fraternal Order of Police）在槍擊案發生後數小時發布的聲明，他們被送往創傷中心後，目前情況仍危急。

費林表示，另一名警官是手部中彈，正在當地醫療機構接受治療。

他說，遭到伏擊的警官才剛買好披薩，把巡邏警車並排停靠好，準備在車內享用午餐。他說，趕赴現場因應的警察把受傷員警抬進巡邏車，迅速將他們送醫治療。

市長布萊德雷（Jack Bradley）說：「這是令羅雷恩市悲痛的一天，但我們是一座堅強的城市，我們將繼續向前邁進。」