快訊

是你嗎？3-4月期發票4張千萬大獎未兌領 消費明細地點一次看

俄羅斯遠東地區客機傳與地面失聯 機上載有50人

泰柬邊境衝突升溫！泰軍出動F-16「摧毀2軍事據點」 柬總理：別無選擇武力回應

川普即將出訪蘇格蘭　結合貿易談判與高球

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普（Donald Trump）明天將前往蘇格蘭，這趟行程結合了外交與高爾夫。高爾夫不僅是川普最愛的休閒活動，對他的家族也有著財務利益。

法新社報導，川普這位79歲的億萬富豪，此行將入住川普家族企業的兩間豪華濱海高球渡假村：1間位在蘇格蘭西岸的登拜里（Turnberry），另1間位在東部港口城市亞伯丁（Aberdeen）。

川普這次出訪排定將與英國首相施凱爾（KeirStarmer）會面，但具體細節尚未確定。川普預計29日返美。

施凱爾希望了解川普在對英貿易的想法。截至目前為止，英國還未與全球其他數十個經濟體一般，成為川普高額關稅的對象。

美國和英國5月宣布達成貿易協議，但川普曾於本月稍早表示希望「調整我們達成的貿易協定」，引發倫敦當局的關切。

川普 英國 美國

延伸閱讀

謝金河：關稅、AI、內捲、匯率 台股下半年關鍵詞

除AI以外冷門低調強的ETF有誰？股添樂：009805和00917

又加碼？川普稱對等關稅「直接簡單」 稅率範圍「15%至50%」

川普政府公布新AI計畫 鞏固美國主導地位與中國競爭

相關新聞

鮑爾謹守分際 主持金融監理會議「利率、川普施壓」隻字未提

美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日主持銀行監理會議，在簡短的開幕詞中並未做出任何與貨幣政策有關的暗示，且跳過任何爭議性或...

WSJ：川普多次出現艾普斯坦文件中 5月已被告知

華爾街日報報導，政府資深官員透露，司法部官員今年稍早檢視司法部長邦迪（Pam Bondi）提到的大批有關已故「淫魔」艾普...

美眾院委員會傳訊淫魔前女友8月11日作證 強生挑成員調查遇反抗

艾普斯坦檔案解密23日有重大發展。眾院監督委員會(House Oversight Committee)23日批准簽發數張...

美司法部要求公開 佛州聯邦法官拒解密淫魔案大陪審團證詞

佛州西棕櫚灘(West Palm Beach)聯邦地區法官羅森伯格(Robin Rosenberg)，23日駁回川普政府...

CNN曝影像 艾普斯坦參加川普二婚 2人多次同場亮相互動

川普總統全力撇清與「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的關係，不過仍難逃媒體窮追猛打，有線電視新聞網(...

艾普斯坦檔案爭議癱瘓川普政績 今夏政宣計畫泡湯

川普總統與盟友原以為能在慶祝勝利的喜悅當中度過今夏，「又大又美法」終於在國會通過，外國政府紛紛接受貿易協議，北約(NAT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。