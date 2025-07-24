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川普擬強化AI晶片出口管制 推定位驗證機制 防晶片流入中國

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普23日發布人工智慧（AI）發展計畫，提議高階AI晶片出口管制應實施定位驗證機制，以防流入中國大陸等受管制國家。美聯社
美國總統川普23日發布人工智慧（AI）發展計畫，提議高階AI晶片出口管制應實施定位驗證機制，以防流入中國大陸等受管制國家。美聯社

美國總統川普周三發布的人工智慧（AI）發展計畫中，提議高階AI晶片出口管制應實施定位驗證機制，以防流入中國大陸等受管制國家，這項提議迅速獲得美國國會參眾兩院、跨黨派議員的支持。

這是川普政府周三公布的AI發展藍圖其中一部分，該藍圖旨在促進向盟友出口AI軟硬體，並放寬國內環保法規以加速新建AI資料中心。

這份藍圖指出，美國應繼續禁止對手國家取得輝達（Nvidia）與超微（AMD）等生產的高階AI晶片，探索「利用晶片現有的以及新的定位驗證功能，確保這些晶片未流入受關切國家」。

這項建議獲得民主黨籍伊利諾州眾議員佛斯特（Bill Foster）和共和黨籍阿肯色州參議員柯頓（Tom Cotton）的公開支持。他們先前曾因為擔心受管制晶片流入中國，提出要求驗證晶片出口後的位置。

但關於技術如何實施、成本會增加多少等細節，不管是議員提出的法案草案，或川普政府的行政建議，還有待釐清。

AI 議員 美國 川普

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