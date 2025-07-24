「淫魔」艾普斯坦檔案有川普名字　美媒：總統5月已知悉

「華爾街日報」今天報導，美國司法部長邦迪5月時曾在白宮會議中公開告知，總統川普的名字出現在與已故性犯罪富商艾普斯坦相關的調查檔案之中。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）引述高階政府官員的話指出，5月間，邦迪（Pam Bondi）和她的副手在白宮會議中告知川普，他的名字出現在艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案之中。他們並告訴川普，許多其他知名人物的名字也在其中。報導特別點出，出現在紀錄之中並不代表涉及任何不當行為。

透露消息的官員指出，當時白宮開的是例行性簡報會議，討論議題眾多，且川普名字出現在檔案中並非會議重點。

部分官員透露，邦迪和她副手在會議中告訴總統說，依他們之見，檔案內容為未經證實的傳言且涉及許多人，包括過去與艾普斯坦有往來的川普。其中1名熟悉文件內容的官員表示，檔案點名的人達數百個之譜。

會議中，邦迪等人同時告訴川普，美國司法部並不打算對外公布更多與這項調查工作有關的文件，因為這些與艾普斯坦有關的文件內含兒童猥褻照以及受害者個資。川普在會中表示，他會尊重司法部這項不再進一步公布相關資料的決定。

路透社無法立即查核華爾街日報報導的內容。

川普政府日前已表明不會公開艾普斯坦檔案，由於這麼做等於是讓他選前開出的競選承諾跳票，引發支持者的強烈反彈。

川普並未在艾普斯坦案中被控犯罪，且曾說明他與艾普斯坦的友誼早在艾普斯坦20年前涉嫌性侵被起訴之前就結束。

法新社報導，白宮通訊主任張振熙（StevenCheung）稱華爾街日報的報導是「假新聞」，並說川普早與艾普斯坦斷絕關係。

艾普斯坦2019年於候審期間自殺身亡，生前並未對人口販運罪認罪，但他曾於2008年在佛州的另一場審判中，對性交易罪認罪，並被判處13個月有期徒刑。