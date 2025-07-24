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川普嚐敗仗！終止出生公民權行政命令再遭裁定違憲 禁止在全美執行

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普23日在華府安德魯．梅隆禮堂舉行的AI峰會上發表講話後簽署行政命令。美聯社
美國總統川普23日在華府安德魯．梅隆禮堂舉行的AI峰會上發表講話後簽署行政命令。美聯社

美國加州舊金山的聯邦第九巡迴上訴法院23日裁定，美國總統川普試圖終止出生公民權的行政命令違憲，並確認阻止該命令在全國範圍內執行的下級審判決。

美聯社、路透與國會山報報導，合議庭以2比1做出判決。這是美國最高法院6月限制下級審法院，對該行政命令及其他聯邦政策發布全國性禁制令以來，首度有上訴法院對川普的命令合法性進行評估。

川普簽署的行政命令擬剝奪非法或暫時居留在美國人士所生子女的公民身份，但第九巡迴法院阻止川普政府執行該命令。多數意見書指出：「地方法院正確認定，該行政命令所提出的解釋，即剝奪許多在美國出生者的公民權，違反憲法。我們完全同意。」

美國巡迴法官古爾德（Ronald Gould）寫道：「這些州的居民可能會在非訴訟方的州分娩，而來自非訴訟方的州、且受行政命令影響的個人，勢必會遷入這些州。」

美聯社指出，聯邦第九巡迴上訴法院的裁定也使出生公民權議題更接近迅速重返美國最高法院審理。

命令 美國 川普

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