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花錢消災！哥倫比亞大學付近60億罰款與川普政府和解

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國哥倫比亞大學的學生們坐在洛紀念圖書館的前台階上，攝於2023年2月。資料照片。美聯社
美國哥倫比亞大學的學生們坐在洛紀念圖書館的前台階上，攝於2023年2月。資料照片。美聯社

哥倫比亞大學23日發布聲明表示，作為當天達成的一項廣泛協議的一部分，該校將支付2億美元（約台幣59億2300萬元）罰款，與川普政府就未能充分阻止猶太學生遭受騷擾的指控達成和解，以恢復聯邦研究資金。

紐約時報報導，作為恢復數億美元研究補助金的交換條件，哥大也承諾遵守禁止在招生和聘用中考慮種族的法律，並履行3月達成的其他承諾，以減少校園中的反猶主義情勢和動盪。該協議將由雙方同意的一名獨立監察員負責監督，每6個月向政府報告進展。

該協議為期3年，涉及哥倫比亞大學和司法部及教育部在內的多個聯邦機構。與多數法律和解案相似，協議聲明目的在於避免訴訟所帶來的負擔，並非承認有任何不當行為，同時納入一項聲明，重申哥大將維持學術獨立，並明確指出協議條款不賦予聯邦政府「決定教職員聘任、大學人事、招生決策，或干涉學術言論內容」的權限。

這項協議解決了哥大面臨的超過6起民權調查，也成為川普政府施壓美國頂尖大學就範的重要里程碑。哥大是第一所就反猶主義指控通過談判達成和解的大學，哈佛大學雖因資金削減而對聯邦政府提告，卻也在協商恢復補助。外界預期，哥大和解案將成為未來類似協議的參考範本。

紐時指出，哥倫比亞大學表示，科學研究經費的流失已成為緊迫課題，威脅數十年來的研究成果，並將該校推向維持研究卓越地位的「臨界點」。

然而，與白宮達成協議，也為哥大自身帶來風險，不僅挑戰這所私立大學的獨立，也為川普政府把研究資金當成武器以整肅校園的行動，賦予了正當性。

川普 反猶 哥倫比亞

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