川普政府公布新AI計畫 鞏固美國主導地位與中國競爭
美國川普政府今天公布一項雄心勃勃且主張放鬆監管的人工智慧（AI）戰略，希望推動大型科技公司在AI領域持續領先中國，並鞏固美國在這個快速擴張領域的主導地位。
法新社報導，這份25頁的「美國AI行動計畫」（America's AI Action Plan）列出三大目標：加速創新、打造基礎建設，以及在國際上引領AI發展。
而這份計畫把AI發展定位為維持經濟與軍事優勢的關鍵。不過，環境影響問題在這份文件中被邊緣化。
白宮「AI與加密貨幣沙皇」塞克斯（David Sacks）告訴媒體，「我們相信我們身處在AI競賽之中...而我們希望美國贏得這場比賽」。
川普（Donald Trump）預期在今天稍晚的演講宣布這項計畫。
根據美國媒體報導，川普也預期會宣布一系列行政命令，使這份計畫的關鍵內容具法律效力。
這份計畫匯集逾90項政府提案，並呼籲大幅放鬆監管。而川普政府也承諾「移除繁瑣的官僚程序與麻煩的規範」，以免阻礙民間單位發展AI。
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