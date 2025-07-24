川普政府公布新AI計畫 鞏固美國主導地位與中國競爭

美國川普政府今天公布一項雄心勃勃且主張放鬆監管的人工智慧（AI）戰略，希望推動大型科技公司在AI領域持續領先中國，並鞏固美國在這個快速擴張領域的主導地位。

法新社報導，這份25頁的「美國AI行動計畫」（America's AI Action Plan）列出三大目標：加速創新、打造基礎建設，以及在國際上引領AI發展。

而這份計畫把AI發展定位為維持經濟與軍事優勢的關鍵。不過，環境影響問題在這份文件中被邊緣化。

白宮「AI與加密貨幣沙皇」塞克斯（David Sacks）告訴媒體，「我們相信我們身處在AI競賽之中...而我們希望美國贏得這場比賽」。

川普（Donald Trump）預期在今天稍晚的演講宣布這項計畫。

根據美國媒體報導，川普也預期會宣布一系列行政命令，使這份計畫的關鍵內容具法律效力。

這份計畫匯集逾90項政府提案，並呼籲大幅放鬆監管。而川普政府也承諾「移除繁瑣的官僚程序與麻煩的規範」，以免阻礙民間單位發展AI。